Pour Révision des Contrats Miniers et Pétroliers : Un Collectif en phase avec la vision du nouveau régime Le Collectif de Soutien Populaire pour la Renégociation des Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers a salué la décision du gouvernement sénégalais de concrétiser son engagement envers une meilleure gestion des ressources naturelles du pays. Selon son communiqué, « ce geste marque un tournant important, alors que le Sénégal, récemment devenu producteur de pétrole et prochainement de gaz, s'efforce de réajuster les accords signés sous l’ancien régime. »

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Il rappelle que conformément à l'engagement pris par le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre Ousmane Sonko, une commission d’experts a été mise sur pied. Composée de hauts fonctionnaires sénégalais et de spécialistes dans les domaines pétrolier, minier, fiscal et économique, cette commission est chargée de réexaminer les contrats existants en matière d’hydrocarbures. Son objectif principal est de garantir une exploitation plus équitable et transparente des ressources naturelles du pays.



Pour ce Collectif de Soutien, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'article 25-1 de la Constitution sénégalaise, qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le Collectif, qui milite depuis des années pour une renégociation des contrats jugés défavorables pour le pays, considère la création de cette commission comme une réponse directe aux revendications populaires.



Afin de soutenir cette initiative, le Collectif invite l'ensemble des Sénégalais à s'engager activement en signant la pétition nationale pour la renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers. Des plateformes de signature sont disponibles en ligne, ainsi que dans les comités locaux déployés dans chaque commune.



« Le Collectif reste mobilisé pour accompagner ce processus et appelle la population à se rallier à cette cause nationale, afin que les résultats obtenus soient à la hauteur des aspirations légitimes du peuple sénégalais. » A déclaré, Moussa Diop, le Coordonnateur National du Collectif de Soutien Populaire (CSP) pour la Renégociation des Contrats Miniers, Pétroliers et Gaziers au Sénégal.



