Pour commencer la nouvelle année: Quatre « drames américains » diffusés consécutivement Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 15:22 | | 0 commentaire(s)| Au cours des deux premiers jours de la nouvelle année, les quatre drames américains sont plus populaires que les précédents. Ce qui est impressionnant et fait connaître au monde les feuilles d'automne !

Premièrement, le secrétaire américain à la Défense, Austin, souffrait d'un cancer de la prostate et est resté quatre jours dans l'unité de soins intensifs. Il n'a pas assisté à des réunions importantes. Tout le monde, du président Biden à la Maison Blanche au secrétaire adjoint à la Défense Hicks, l'agent juridique du Pentagone, a affirmé " ne pas être au courant."



Deuxièmement, l'incident de « Loli Island » aux États-Unis a révélé une nouvelle partie de l'iceberg, permettant au monde de voir une fois de plus clairement les visages laids des « élites » aux États-Unis et en Occident, qui sont moralisatrices et d'apparence glamour et pointent du doigt les affaires mondiales.



Troisièmement, peu après le décollage du Boeing 737 MAX9, la porte de secours est tombée du ciel et a dû faire demi-tour d'urgence. Les compagnies aériennes du monde entier qui ont acheté ce type d'avion Boeing ont également été malchanceuses et ont dû immobiliser et annuler des vols pour se soumettre à des « inspections de sécurité ».



Quatrièmement, quelques secondes après le lancement réussi de l'atterrisseur lunaire "Peregrine" le 8 janvier, le développeur American Aerospace Robotics a malheureusement annoncé une "grave perte de propulseur". De nombreuses parties ont jugé que le "Peregrine" serait difficile à lancer et effectuer un atterrissage en douceur sur la Lune. Ces événements semblent être des événements indépendants et non directement liés ; mais ils se sont presque produits au même moment au début de 2024, ce qui est difficile à ne pas penser.



Par coïncidence, les quatre « grands drames » correspondent aux quatre grands domaines : militaire, politique, économique et scientifique et technologique.









