Pour crainte d’inciter des troubles à l’ordre public: Bougane Guèye Dany sommé de retirer ses affiches

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Guèye Dany a été convoqué à la Sûreté urbaine (Su) ce lundi. Au sortir de cette audition, il a fait une déclaration. « Le ministre de l’intérieur Antoine Diome à travers ses services décrète que les affiches pour inciter les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales, peuvent créer des troubles à l’ordre public à travers des actes de vandalisme », a posté Bougane Guèye sur son mur Facebook, après avoir répondu à la convocation au commissariat central.



Le leader de Gueum sa bopp adopte cette position parce que le préfet de Dakar lui a demandé de retirer, dans un délai de 24 heures, ses affiches sur les panneaux publicitaires, sans quoi, des mesures seront prises et à ses frais.



A retenir, les policiers ont été chargés, par le préfet de Dakar, de notifier à Bougane Guèye Dany un arrêté relatif à ses affiches et au « respect de certaines dispositions du code électoral », relate Libération Online.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos