Pour des Zones Économiques Spéciales plus dynamqiues : L'APIX et les Douanes unissent leurs efforts

Le Directeur Général de l'APIX, Bakary Séga Bathily, accompagné du Directeur Général des Douanes sénégalaises, Mbaye Ndiaye, a effectué une visite dans plusieurs Zones Économiques Spéciales (ZES) ce mercredi. Les deux responsables ont constaté un faible taux d'occupation de ces zones et ont exprimé leur volonté d'y remédier.

L'APIX et les Douanes ont ainsi décidé de collaborer pour encourager les entreprises à s'y installer, notamment en révisant les critères d'éligibilité.



Pour soutenir cette initiative, une tournée d'information sera organisée afin de sensibiliser les entreprises aux opportunités offertes par les ZES. Le Directeur Général des Douanes a réaffirmé l'engagement de son administration à promouvoir ces zones, tout en soulignant le rôle économique important des Douanes dans l'accompagnement des entreprises.



La visite a permis aux Directeurs Généraux de rencontrer des entreprises telles que Solance Industries Et Hercules Global Sarl à Sandiara, et Teyliom Logistics à Diass, avant de se rendre à Diamniadio pour une séance de travail avec l'APROSI et une évaluation des dispositifs existants pour faciliter l'implantation des entreprises.



Les deux institutions se sont engagées à renforcer leur coopération pour attirer davantage d'investisseurs dans les ZES.



