Pour diffamation contre le PM Ousmane Sonko et diffusion de fausses nouvelles, Bah Diakhaté placé en garde-à-vue

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cueilli lundi en début d’après midi par les limiers de la DIC qui exécutaient un sous-transmis du Procureur de la République, l’Activiste proche de l’ancien régime, a été placé en garde à vue après son audition. Bah DIAKHATÉ qui était assisté de Me Elhadj DIOUF, Amadou SALL, sera déféré ce mardi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation contre le Premier ministre Ousmane SONKO.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les propos de l’Activiste envers Ousmane SONKO qui sont considérés comme des accusations d’homosexualité sont d’une gravité sans précédent. C’est pourquoi le procureur de la République n’a pas tardé à s’autosaisir pour ordonner l’arrestation du chroniqueur Bah Diakhaté. Ce dernier a accusé le leader de Pastef, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, d’être mal placé pour parler d’homosexualité, entre autres accusations que la décence ne permet pas de relater.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Après son refus de répondre aux questions des enquêteurs, Bah Diakhaté qui a été cueilli chez lui par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), a été longuement entendu par les enquêteurs de la Dic. D’abord, il a été interrogé sur la vidéo qu’il reconnaît avoir publiée, rapporte L’OBS. Ensuite, il soutient avoir bel et bien tenu les propos incriminés. Toutefois, sur une dizaine de questions, il n’a pas pu apporter des preuves sur les accusations contre le Premier ministre.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bah DIAKHATÉ qui sera déféré devant le Procureur de la République, risque de subir les affres de l'article 254 du Code pénal qui dispose <em>: « l'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 248, est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 FCfa ou de l'une de ces deux peines seulement », </em>selon une source judiciaire.</span></h5>

Source : https://atlanticactu.com/diffamation-contre-le-pm-ousmane-sonko-et-diffusion-de-fausses-nouvelles-bah-diakhate-place-en-garde-a-vue/

















