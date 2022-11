Pour falsification de billets: Une hôtesse de l’air sénégalaise arrêtée à Dubaï

Une hôtesse de l’air sénégalaise, travaillant dans une compagnie aérienne de la place, serait dans les liens de la détention à Dubaï.



La mise en cause nommée A. Diop, serait poursuivie pour falsification de billets, entre autres. C’est lors du voyage des "Lions" au Qatar, que la présumée faussaire aurait été appréhendée.



Elle a travaillé à Emirates. Lorsque le vol dans lequel elle officiait, a atterri dernièrement à Dubaï, elle a été purement et simplement interpellée et mise en prison.