Pour implorer le pardon à l’humanité : Et si Youssou Ndour rechantait Allah, Cheikhou Tidiane, Maodo, Bamba etc Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| Et si Youssou Ndour rechantait Allah, Cheikhou Tidiane, Maodo, Bamba etc, pour implorer le pardon à l’humanité. Les nostalgiques des belles mélodies de Youssou Ndour pourraient-ils, avoir l’opportunité de voir leur artiste, mettre sur un même opus, ses multiples chansons, destinées à Allah, son prophète et ses serviteurs. Ce serait génial !



Alors, l’artiste interplanétaire, en cette période de Ramadan, les Sénégalais, souhaiteraient avoir une surprise de la sorte. Ne serait-ce que pour implorer le pardon d’Allah à l’humanité.





Accueil Envoyer à un ami Partager