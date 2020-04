Pour l'autopont: L'Etat rase 153 cantines à Bountou Pikine

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 10:20

Les bulldozers ont rasé, hier, 153 cantines à "Bountou" Pikine pour occupation illégale de la voie publique, sur ordre du Préfet de la localité. Selon L'As qui donne l'information, les commerçants avaient reçu depuis plus de 4 mois des sommations afin de quitter les lieux en vue du démarrage des travaux de construction d'un autopont.



Ayant ignoré l'avertissement des autorités, ils ont reçu une visite inopinée de bulldozers conduits par des agents municipaux encadrés par les limiers du commissariat de Pikine venus libérer les emprises. Une opération saluée par les populations qui attendent impatiemment la construction d'une route 2x2 voies et d'un autopont.

