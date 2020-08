Pour la première fois, un enfant a été opéré du cœur à l’aide d’un robot : "Elle était vraiment heureuse" (vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 14:38 | | 0 commentaire(s)| Les robots sont de plus en plus utilisés pour opérer les adultes. Pour la première fois, un robot a permis d'opérer un enfant, une jeune fille souffrant de troubles cardiaques, aux cliniques universitaires Saint-Luc.

Agée de 13 ans, la jeune fille souffrait d’une malformation cardiaque. Plutôt que de lui faire endurer les effets d’une opération à cœur ouvert, les chirurgiens l’ont opérée avec l’aide du robot Da Vinci. Une technologie d’opération assistée jusqu’ici appliquée aux adultes. L’opération est une première et un succès.





Opération assistée par robot

"Elle était vraiment heureuse, elle n’avait pas de cicatrices et était tout à fait mobile. Les effets de la chirurgie cardiaque, qui sont quand même lourds, ne se voyaient pas beaucoup", raconte Gebrine El Khoury, chef du service cardiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc, au micro d’Olivier Pierre. Le robot Da Vinci est le prolongement de la main du chirurgien et si le bras articulé tient le bistouri, c’est bien le chirurgien qui commande, les yeux rivés sur un écran. Grâce à l’image en trois dimensions, le médecin est plongé dans le corps du patient comme jamais il ne pourrait le voir.





Des contraintes de taille et de poids

"L’intérêt, c’est de pouvoir utiliser cette merveilleuse technique qui est la robotique et de l’appliquer à des enfants plus petits. L’idéal serait encore de descendre dans les âges mais nous avons des contraintes de taille et de poids pour appliquer cette technologie", explique Jean Rubay, chirurgien cardiaque pédiatrique.





Diminuer l'agression chirurgicale

Forts de leur savoir-faire en réparation valvulaire, les chirurgiens de Saint Luc opèrent des adultes du cœur depuis trois ans grâce à cette technique. C’est la première fois qu’elle est utilisée sur un enfant. "Ce sont des instruments qui sont petits, qui permettent par des petits orifices, à l’aide d’une caméra également, d’arriver jusqu’au niveau du cœur et de faire une réparation chirurgicale classique en diminuant fortement l’agression chirurgicale", décrit Philippe Noirhomme, chirurgien cardiaque.

Depuis 2012, une centaine de patients ont été opérés avec l’aide du robot Da Vinci. Le résultat d’un travail d’équipe composé d’infirmières, d’anesthésistes et de médecins spécialement formés à cet outil. Une équipe aujourd’hui pas peu fière du résultat.



