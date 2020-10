Pour la radiation du député Aliou Dembourou Sow: Moustapha Niasse saisi par Frapp /France Dégage

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp/France Dégage) compte poursuivre jusqu’au bout l’affaire du député Aliou Dembourou Sow qui avait appelé la communauté peulhe à prendre «les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024».



En effet, après avoir déposé une plainte sur la table du procureur général pour apologie de crime, Guy Marius Sagna et Cie ont déposé, ce jeudi, une lettre à l’Assemblée nationale pour demander la radiation du parlementaire de la mouvance présidentielle, de la liste des députés.



« Devant de telles déclarations qui sont un flagrant délit d’appel au meurtre et de crime contre l’humanité, infraction prévue et punie par les articles 248, 249, 250 et 252 du Code Pénal Sénégalais et les conventions internationales, nous demandons la radiation d'Aliou Dembourou Sow de la liste des députés de l’Assemblée nationale, pour faute, conformément à l’article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Une personne comme lui dont les déclarations risquent de compromettre la stabilité du pays et la cohésion sociale ne doit plus représenter le peuple à l’Assemblée nationale multi-ethnique du Sénégal », lit-on.