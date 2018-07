Pour la reconquête de Dakar, Abddoulaye Ndour, DAGE de la Présidence est un acteur incontournable (par M. Abdou Karim Ndiaye)

Le fiasco noté dans la mobilisation à l’accueil du président chinois Xi Jinping, a remis au goût du jour l’épineuse question du contrôle de Dakar par l’APR. Un échec inquiétant d’autant plus qu’il intervient à quelques mois des élections présidentielles dont l’enjeu n’est plus à démontrer.



Un autre défi se présente alors devant les leaders investis de la confiance du président de la république pour inverser cette tendance. Mais en même temps, c’est une occasion pour démontrer la nécessaire remise en selle d’autres leaders charismatiques comme M. le ministre Abdoulaye Ndour, DAGE de la Présidence.



La reconquête de Dakar a toujours paru comme un pari impossible pour les leaders locaux, tant leurs efforts consentis pour la mobilisation se sont avérés vains. Et ce cycle d’échecs continue son cours sans qu’on puisse jusque-là, le juguler. Malgré les gesticulations de certains leaders locaux qui vantent partout leur mainmise sur l’électorat de la capitale (1 543 513 inscrits), les rues de Dakar étaient dégarnies quand il fallait accueillir le président de la deuxième puissance économique mondiale.



Justement cette visite du président chinois a mis à nu, de manière éclatante, les faiblesses des uns et des autres complètement noyés dans le déluge de leurs fausses impressions.



Une situation largement suffisante pour que le Président se décide de faire appel à d’autres leaders crédibles et très outillés en stratégies politiques pour parer à toute éventualité.



M. le ministre Abdoulaye Ndour, DAGE de la Présidence, fait partie de ceux-là qui ont été sollicités par M. le président de la République et qui doivent le demeurer pour drainer l’électorat dakarois dans le bassin apériste.



Un travail qu’il a entamé depuis belle lurette à Yoff et Grand-Yoff dont les effets positifs sont visibles sur le terrain. Dans ces lands, il compte des milliers d’inconditionnels, hommes et femmes, jeunes et vieux acquis à la cause du Président Macky Sall, à qui ils promettent une réélection au premier tour au soir du 24 février 2019..



Si en si peu de temps, il réussit à convaincre autant de citoyens, c’est parce qu'il a les clés de la solution dans son discours, dans sa démarche, dans ses choix et approches stratégiques dont lui seul connaît les secrets.



Un homme de cette trempe doit être mieux accepté par les frères leaders locaux et soutenu d’avantage par M. le président de la République afin qu’il étende ses conquêtes dans les autres quartiers de Dakar qui pourraient lui réussir.



Pour ce faire, il aura besoin sans doute d’un cadre unitaire local consécutif à une bonne entente entre leaders qui auraient accepté d’oublier les intérêts personnels mais aussi de moyens conséquents pouvant permettre de charrier sur les terrains conquis, les fruits de l’émergence. Des fruits qui se traduisent en termes d’emplois de jeunes, d’octroi de financements, de création d’entreprises, d’aménagements paysagers, etc…



Car rien n’est gagné d’avance et les velléités d’un vote sanction ne sont jamais aussi affichées qu’aujourd’hui à Grand -Yoff par exemple devant le défaut d’accompagnement après le succès de M. le ministre Abdoulaye Ndour DAGE et son équipe.



Partageant le quotidien de ces braves habitants de la Commune, nous sommes mieux placés que quiconque pour faire cas de ce malaise qui couve une déroute certaine.



Le temps n’attend personne et les élections arrivent à grands pas, avec beaucoup d’incertitudes. Toute forme d’ostracisme ou d’égoïsme coupable nourri dans un parti ou coalition, ne fera qu’hypothéquer les chances de passer au premier tour.



A cet effet, la contribution des fidèles du président pour relever ce défi, doit être favorisée et renforcée, c’est là le salut de tout un chacun.











M. Abdou Karim Ndiaye, professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Yoff village