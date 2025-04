Pour la refondation et la stabilité du Mali : Unir les cœurs et les esprits Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Avril 2025 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

Le Mali, terre de civilisations millénaires et de diversité culturelle, traverse une période critique de son histoire. Les crises sécuritaires, politiques et économiques ont fragilisé le tissu social, creusant des fractures entre communautés. Pourtant, l’aspiration à un Mali stable et prospère demeure vive. Pour y parvenir, il est impératif d’unir les cœurs et les esprits des Maliens autour d’un projet commun de refondation.



Les racines de la division :



Les défis du Mali sont nombreux : insécurité dans le nord et le centre, tensions intercommunautaires, chômage des jeunes et méfiance envers les institutions. Ces crises ont alimenté un sentiment de désunion, où les différences ethniques et régionales sont parfois exploitées. Cependant, l’histoire du Mali, des empires du Ghana à la charte du Mandé, montre que l’unité a toujours été sa force. Cette leçon doit guider la refondation.



Un dialogue inclusif pour panser les blessures :



La première étape vers l’unité est un dialogue national sincère. Toutes les voix – femmes, jeunes, chefs traditionnels, religieux, société civile – doivent être entendues. Ce dialogue doit aborder les causes profondes des crises : injustices, inégalités et traumas des conflits. Les initiatives passées, comme les Assises nationales, ont posé des jalons, mais leurs conclusions doivent être appliquées pour restaurer la confiance.

La réconciliation passe aussi par la justice. Les Maliens attendent des mécanismes équitables pour juger les crimes et apaiser les rancœurs .





Une vision partagée pour mobiliser :



Unir les cœurs, c’est redonner espoir. Les Maliens ont besoin d’une vision qui transcende les clivages, ancrée dans les valeurs de solidarité et de tolérance. Cette vision doit inclure des priorités claires : éducation de qualité, emplois pour les jeunes, sécurité alimentaire et résilience face au changement climatique. La jeunesse, moteur démographique du Mali, doit être au cœur de ce projet, avec des opportunités qui la valorisent.

La culture, riche des griots, de la musique et des traditions, peut fédérer. Des festivals et des campagnes éducatives sur l’histoire malienne renforceront le sentiment d’appartenance nationale. L’éducation, en promouvant la diversité et la citoyenneté, est un levier pour forger une conscience collective.



Une gouvernance au service du peuple :



L’unité ne peut éclore sans une gouvernance exemplaire. La corruption, fléau persistant, doit être combattue par des institutions transparentes.Cette transition est la periode idéale dans la mesure où les autorités se sont engagés dans cette perspective. La décentralisation, promise depuis longtemps, doit devenir réalité pour que chaque région se sente représentée. Les dirigeants doivent incarner l’intégrité, montrant l’exemple pour inspirer confiance.





Le Mali a tout pour renaître : une histoire glorieuse, une jeunesse dynamique et une culture vibrante. La refondation et la stabilité passent par l’union des cœurs et des esprits, un effort collectif pour surmonter les divisions et bâtir un avenir commun. En misant sur le dialogue, la justice, la culture et une gouvernance intègre, le Mali peut redevenir un modèle de l’unité et de résilience. L’heure est venue de transformer les défis en opportunités, pour un Mali uni, en paix et tourné vers la prospérité.



Mohamed Abdellahi Elkhalil

Mohamed Abdellahi Elkhalil

Spécialiste des Questions Sociales et Sécuritaire du Sahel-Écrivain



