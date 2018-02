Pour les besoins son procès prévu ce matin : ‘’Boy Djinné’’ nuitamment transféré à Diourbel

L’as de l’évasion a été nuitamment transféré à Diourbel. Boy Djinné qui devrait comparaître ce mardi matin, à la barre du tribunal de Grande instance de Diourbel, a quitté la prison de Camp pénal. Apres un premier renvoi du dossier, sur demande de son avocat, Me Abdoulaye Babou, soutenant avoir été tardivement informé de son enrôlement, le 16 janvier, devant la même barre, la robe noire révélait avoir appris la comparution de Baye Modou Fall alias ‘’boy Djinné’’, à travers la presse.



Le tribunal a accédé à la demande de renvoi du conseil du ‘’spécialiste’’ des cambriolages de restaurants, magasins et autres. Cette affaire concerne les faits que se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016, Touba. Baye Modou Fall qui s’était évadé de la prison de Rebeuss, le 4 décembre 2015, y avait trouvé refuge. Un mois après son évasion de la Maison d’arrêt et de correction de Dakar, il était interpellé par les éléments du Commissariat spécial de Touba, alors qu’en compagnie de deux complices, M. M. Sow et I. Ly, il tentait de cambrioler un magasin à hauteur du marché Ocass.



Pour pénétrer dans ce lieu de commerce, les bandits ont fait un trou sur la toiture en zinc, vers 3 heures du matin. Alerté par le bruit, le propriétaire du magasin a câblé les limiers de Touba qui sont promptement intervenus. Baye Modou Fall et sa bande ont été vite arrêtés. Placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2016, pour divers délits, l’as de l’évasion a été entendu le 26 janvier 2016, par le juge d’instruction de Diourbel qui avait envoyé une commission rogatoire à son collègue de Dakar, dans l’affaire de ce cambriolage raté d’un magasin à Touba.









L’Observateur