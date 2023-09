Pour leur soutien dans la réinsertion: El Hadji Alseny Barry, président de la Coordination nationale des Fulbhés et des Halis Poular de Guinée, réitère sa reconnaissance envers les Lébous Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| Lors de la cérémonie de bienvenue à Dakar en l'honneur d'El Hadj Alseny Barry, président de la Coordination nationale des Fulbhés et des Halis Poular de Guinée, de nombreux points ont été soulevés dans le but de renforcer la cohésion sociale. À cette occasion, El Hadji Barry a réitéré sa reconnaissance envers les Lébous, pour leur soutien dans la réinsertion. Ils ont également rappelé l'Appel de Dakar, le droit du sol et ont appelé à mettre fin à la discrimination.



