Pour lui, Ronaldo est incomparable

"CR7" refuse de se comparer à Mohamed Salah, auquel il sera confronté samedi à Kiev lors de la finale de la Ligue des champions Real Madrid-Liverpool. Tous deux présentent pourtant cette saison des statistiques extraordinaires.



Un match dans le match ! Madrid contre Liverpool, en finale de la Ligue des champions (samedi soir à Kiev), c’est également Cristiano Ronaldo contre Mohamed Salah. Le premier, 33 ans, quatre C1 à son palmarès (2008 sous le maillot de Manchester United, 2014, 2016 et 2017 sous celui du Real), est une star absolue ; le second, 25 printemps et encore aucune finale européenne disputée, devient une star. Tous deux ont inscrit jusqu’ici 44 buts toutes compétitions confondues cette saison avec leur club respectif (en 43 matches pour "CR7", en 51 pour "Mo").



"Mo" qui a ainsi pris place à la table des grands de ce monde du football. À la table des affamés que sont, surtout, Lionel Messi et donc l’attaquant portugais. Que pense ce dernier justement de l’évolution fulgurante de son adversaire égyptien ? Appartient-il à cette même caste élevée, selon lui ?



"Je suis différent de tout le monde"



"Les gens veulent me comparer à d’autres… Je suis différent de tout le monde ! Salah aussi est différent de tout le monde. Donc nous sommes différents. Il est gaucher, je suis droitier ; je suis grand, il est un peu plus petit (de douze centimètres, N.D.L.R.) ; Je suis bon de la tête… Nous sommes complètement différents ! Mais je dois dire qu’il a connu une saison fantastique", a quand même reconnu sans difficulté Ronaldo pour le groupe télévisuel britannique BT Sport.



"La C1 est une compétition spéciale pour moi, a-t-il ajouté. J’adore la jouer ! Ce serait un rêve, à titre personnel, de la gagner une cinquième fois… Ce serait incroyable."



Et ce serait une première bataille remportée face à Salah, en particulier, dans la guerre pour le Ballon d’or.













