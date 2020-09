Pour notre honneur et notre dignité, réglons à Orange son compte! (Papa Samba Gaye) Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Même s’il est de coutume de voir les puissantes multinationales exercer toute leur influence sur de faibles gouvernements des pays sous-développes, les entreprises françaises en particulier sont coutumières de tels faits, surtout sur le sol africain, et ceci, avec la complicité avérée ou tacite de nos gouvernants. Je suis avec intérêt le jeu de yoyo… Même s’il est de coutume de voir les puissantes multinationales exercer toute leur influence sur de faibles gouvernements des pays sous-développes, les entreprises françaises en particulier sont coutumières de tels faits, surtout sur le sol africain, et ceci, avec la complicité avérée ou tacite de nos gouvernants. Je suis avec intérêt le jeu de yoyo auquel s’adonne l’ARTP avec Orange depuis quelques semaines, et j’avoue que c’est révulsant.



Je ne voudrais nullement faire de ce sujet un débat politicien, encore moins faire le procès du régime de Macky Sall, mais je dois rappeler que lors de sa conférence de presse le 31 décembre 2018, répondant a la question d’un journaliste sur les accusations de son ancien ministre Thierno Alassane Sall relatives a l’octroi d’une licence d’exploration a la multinationale française, Total, Macky Sall a dit entre autres arguments: “Lorsque j’ai accédé au pouvoir et ai eu des problèmes de trésorerie pour payer les salaires, c’est la France (Sarkozy) qui m’avait fait un prêt de 48 ou 60 milliards.” Dans ces conditions, comment peut-on espérer voir ce même Macky Sall torde le bras a Orange pour qu’elle baisse ses tarifs? Nous Sénégalais sommes friands des miracles mais celui-ci serait un de trop s’il venait a se réaliser.



Nous Africains avons aussi l’habitude de blâmer les autres: Européens, Américains, ou Chinois pour nos malheurs. Certes ils assument souvent bien leurs rôles, mais au moins le mérite (même très détestable) de ces dirigeants étrangers quand ils nous infligent un mal, c’est immanquablement parce qu’ils veulent aider leurs entreprises nationales, leurs concitoyens, booster leurs Economies nationales, et développer leurs pays. Par contre, une large majorité des gouvernants africains surtout francophones exploitent les ressources de leurs pays et sucent le sang de leur concitoyens pour booster les Economies des pays étrangers en général, et de la France en particulier.



L’achat du Train Express Régional (TER) a plus de mille milliards de francs CFA illustre parfaitement cette assertion car il a servi de bouée dioxygène a Alstom qui avait déjà commence a flatter ses effectifs pour baisse de chiffre d’affaires. Pire, ce TER qui est un véritable gouffre financier ne connaîtra JAMAIS un retour sur investissement compte tenu de l‘impossibilité de fixer des tarifs financièrement raisonnables au Sénégal pour atteindre un break-even dans des délais acceptables. A titre d’exemple le ticket du London Heathrow Express vaut 18 livres britanniques (12.000F CFA) par rallier aéroport Heathrow a Paddington Station au centre-ville de Londres; il faut débourser 299 SEK (couronnes suédoises) soient 17.000F CFA pour rallier par train l’aéroport Arlanda au centre-ville de Stockholm. Alors quel est le gorgorlou Sénégalais qui va débourser au minimum 12.000F pour aller par le TER de Dakar a Diamniadio ou l’aéroport de Diass, (que le TER n’atteint même pas parce Eiffage s’y est oppose pour pouvoir tirer plus de profit de l’autoroute a péage qui a été surfacturée). Combien de passagers vont voyager par le TER chaque jour? Ceci me mène a dire que le TER n’est que pur gâchis pour le Sénégal et bouée dioxygène pour Alstom malgré les discours dithyrambiques du gouvernement.



Concernant augmentation des tarifs par Orange, je voudrais disculper le Gouvernement sénégalais même s’il a failli a ses devoirs de pouvoir réguler les tarifs d’un opérateur étranger dans un secteur aussi stratégique que les télécoms. Par contre, le duel avec Orange peut être gagne et très facilement par le peuple sénégalais. Partout a travers le monde, l’arme la plus redoutable contre les multinationales est le BOYCOTT. Des entreprises telles que Coca Cola, Texaco, Shell, etc… qui sont cent fois plus puissantes que Orange ont cédé aux menaces sérieuses au boycott des l’instant qu’elles s’aperçoivent de la détermination infaillible du public a se passer de leurs services ou de leurs produits, si bons soient-ils, et a faire une forte campagne de publicité négative contre elles. L’exemple le plus récent est Facebook qui a une valeur boursière de plus de huit cents milliards de dollars. Mais malgré cette puissance financière, elle a cédé en juillet 2020 a la pression du mouvement Black Life Matters. En dehors du boycott qui avait un impact financier minimal, Zuckerberg a eu peur de la publicité négative qui commençait a se répandre sur les réseaux sociaux. Il a aussitôt lâche du lest et déclenche une forte campagne de relations publiques pour ne pas ternir l’image de Facebook, et calmer les ardeurs des manifestants.



Le Sénégalais doit culturellement apprendre a développer ce sentiment de sacrifice et de privation, a savoir se passer de la chose qu’il aime le plus. Mieux, nous devons nous débarrasser de cette idée de classe que Orange contribue a renforcer dans la psychologie des Sénégalais, a savoir qu’Orange est pour les gens de classe, les nantis, les autres opérateurs sont pour le bas peuple, les déconnectes, les gens sans finesse ni gout, etc…. Comment peut-on se laisser inculquer de façon insidieuse (historiquement par la culture française) de pareils complexes par la pub, les discours, etc….? Dans le monde des affaires, on sait que la pub des société française cherche a susciter une émotion chez le consommateur, mais elle ne reflète guerre la qualité du produit qu’elle promeut. Ceci explique la difficulté des sociétés françaises à compétir dans les pays exigeants en qualité.



J’invite ceux de mes concitoyens qui en souffrent de se départir de cette mentalité pour nous atteler a l’essentiel, la confiance en nous-même, en exigeant respect et qualité de service des entreprises qui veulent gagner notre argent et notre confiance. Cette hausse des tarifs par Orange est l’occasion idéale pour nous de prouver cette détermination en décidant tous de jeter nos puces Orange a la poubelle, en annulant nos souscriptions mensuelles Orange, en refusant systématiquement d’utiliser Orange Money et tout autre service Orange et en vulgarisant notre action a Echelle continentale puisque Orange fait un bon chiffre d’affaires en Afrique. Ce combat n’est pas seulement celui de Y En A Marre, mais celui de tous les Sénégalais sans différence d’age ou de sexe.



En tant qu’opérateur dans le commerce international, je peux vous assurer que contrairement a Orange, toutes les entreprises, a l’échelle mondiale, cassent leurs prix depuis avril passe. Elles sont obligées de le faire pour faire un chiffre d’affaires car a cause de la COVID-19, du chômage surélevé, le commerce mondial est pratiquement a l’arret. Donc il y a une baisse vertigineuse des prix partout, sauf avec Orange et Air France vers l’Afrique. Par contre, cette semaine, mon épouse qui doit aller a Boston a trouve sur internet que pratiquement tous les billets aller-retour (Seville – Boston valent environ 300 euros, y compris ceux d’Air France. Pendant ce temps, quels sont les tarifs pratiques par Air France par exemple pour la liaison Paris – Dakar? J’imagine, hyper cher.



Si la part de 71% des revenues de 782 milliards attribuées a Orange selon un article de presse est averee, Orange gagne presque un milliard d’Euros par année chez nous. Notre objectif doit etre de leur prouver que le peuple senegalais et africain a le pouvoir de faire fondre ces recettes comme du beurre au soleil en un laps de temps. Si par notre action, nous parvenons a faire perdre a Orange un petit 5% ou 10% (45 a 90 millions d’euros) de son chiffre d’affaires annuel chez nous, notre objectif serait deja largement atteint. Et si l’on s’y met tous ensemble, on peut lui causer un plus grand dommage. Pourquoi devons nous tolerer la hausse des tarifs au Senegal pendant qu’elle les baisse en Europe? Tout simplement parce que ses clients européens l’auraient boycottee pour migrer vers les autres operateurs le cas echeant. Qu’attendons pour aller chez les autres operateurs presents au Senegal?



Si nous devions notre argent d’Orange vers les autres, ces ressources additionnelles devraient éventuellement leur permettre améliorer la qualité de leur service, réduire leurs tarifs, et aider a résorber le chômage. Comme la plus grande société au Sénégal, Orange recrute tres peu; pire, elle avait des spin-offs en se séparant de certains de ses services il y a quelques années pour en faire des entités indépendantes, réduire ses effectifs, favoriser la sous-traitance et réduire ses charges sociales. Le principal bénéfice que nous tirons de la concurrence entre opérateurs, c’est de pouvoir choisir la meilleure offre (prix, qualité, et service).



Les membres de Y-An A Marre n’ont pas besoin de se faire arrêter pour cette cause. Le peuple sénégalais dans son ensemble doit s’eriger contre ces pratiques usurières d’Orange qui, sur le baromètre des autres multinationales n’offre pas une bonne qualité de produits ou de services (de l’étranger parfois il est impossible de joindre ton correspondant Orange au Sénégal soit pour saturation du réseau, soit tu es connecte a un autre abonne Orange, etc…..). Il est inexplicable et injustifiable de voir Orange proposer des tarifs moins chers en Europe qu’en Afrique. D’ailleurs en Europe, Orange n’est presque pressente que dans les pays a faible revenu comme la Pologne, l’Espagne, etc….). Elle n’est pas présenté dans les autres a revenu élevé ou dotes d’une clientèle exigeante. Dans le cas contraire elle est au bas du peloton comme ce fut le cas il y a quelques années en Grande Bretagne et en Allemagne. Elle n’ose même pas s’aventurer dans des pays comme les USA, le Japon, le Canada a cause de son incapacité a competir avec les géants comme DOCOMO, T-Mobile, AT&T, Verizon, etc…. Elle s’arrange a verrouiller le marche dans les anciennes colonies françaises pour ensuite surfacturer les abonnes.



Une parfaite illustration de ce fait est le succès d’Orange a combattre le WhatsApp Package offert par Free en poussant l’ARTP a exiger son annulation il y a quelques mois. Cependant Orange offre le même WhatsApp Package en Espagne, a l’instar des Movistar et Vodafone. Pourquoi n’avait-elle pas emboîte le pas a Free en offrant un WhatsApps package au lieu de combattre celui offert par Free? Pourquoi doit -on tolérer cette politique de “deux poids deux mesures?” Le peuple sénégalais, pas seulement Y En A Marre, doit manifester sa détermination a mener ce combat, défendre ses intérêts, et ne pas l’attendre du gouvernement qui n’en fait pas sa mission. Nous devons dire non au diktat des entreprises françaises qui, par les Auchan, Orange, Air France et autres tuent notre petit commerce local et étouffent nos entreprises nationales comme WARI, comme elles l’ont déjà fait avec Air Afrique et autres par le passe.



Nous ne devons éprouver aucun sentiment de fidélité ou de gratitude envers Orange, encore moins la plus petite once de fierté a brandir notre numéro Orange, cette société qui n’éprouve aucune pitié pour nous gorgolous Sénégalais en appliquant des tarifs plus chers en Afrique. Certes, elle n’est une oeuvre de bienfaisance mais nous ne sommes pas demandeurs de chartite non plus mais plutôt de respect, qualité et traitement égalitaire. Nous devons nous ériger contre les pratiques et les tarifs qu’elle n’ose pas pratiquer en Europe.



A la différence de d’Alassane Ouattara qui a accédé au pouvoir grâce a l’appui de l’armée française et qui a quasiment brade l’économie ivoirienne a la France a qui il doit une dette au sens allemand du terme (“schultz” signifiant en même temps “dette” et “culpabilité”), Macky Sall a été élu en 2011 avec 65% des suffrages. En conséquence, il ne doit visiblement rien a la France a moins que nous ne soyons encore a l’insu de beaucoup de non-dits qui justifieraient cette propension a courber l’echine devant les intérêts français.



A l’heure ou se pose de plus en plus la question de l’autonomie sinon de indépendance effective des pays africains surtout francophones, le boycott des produits et services français serait une arme redoutable et un grand pas dans le processus d’une nouvelle décolonisation de l’Afrique. L’exemple de l’Inde avec Gandhi en vers la Grande Bretagne en est une parfaite illustration. Par conséquent, notre détermination a vouloir mettre fin au diktat de Orange doit valoir mille fois plus que le soit-disant confort ou fiabilité de son réseau ou de ses services de paiement. Des lors, nous devons nous résoudre a sortir de notre zone de confort soit pour une cause, soit pour atteindre un objectif bien déterminé. Nous n’avons pas a chercher très loin pour trouver des exemples bien illustratifs du sens du sacrifice: accepter de nous priver du réseau Orange avec ses soit-distants avantages est infiniment insignifiant par rapport au sacrifice de Nelson Mandela d’endurer 27 ans de prison pour atteindre la fin de l’apartheid, celui du champion du monde de boxe, Mouhamed Ali d’accepter en 1965 une suspension a vie (finalement annulée au bout de trois ans et demi) pour s’etre oppose a la guerre du Vietnam qu’il trouvait illégitime, ou enfin celui de Serigne Touba Khadimou Rassoul d’accepter son exil au Gabon pour ses idées et sa foi.



Que ces derniers inspirent les peuple sénégalais et ouest africain dans leur duel avec Orange!



Papa Samba Gaye







