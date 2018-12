Pour réélire Macky Sall: L’ex-coordonnateur du Grand parti à Fatick lance « Malaw » Fatick : Il était l’ex-coordonateur communal du Grand Parti à Fatick. Mamadou Biguine Gueye, puisque c’est de lui qu’il s’agit a lancé samedi dernier son mouvement dénommé : « Malaw » qui veut selon lui, « Macky Laniou Wakh ».





Et, c’est au cours d’une forte mobilisation politique dans son quartier populaire de Ndouck que M. Gueye qui avait déjà lâché ses anciens compagnons du Grand Parti, a lancé officiellement son mouvement. En présence de plusieurs responsables de la Coalition BBY dont les députés apéristes Mamadou Fada Guene et Mme Binta Seck Séne, de l’administrateur du FDSUT, Dr Aly Coto Ndiaye et Ibrahima Soucka Ndella Diouf, DRH du Ministère de la santé entre autres. La cérémonie a été marquée par une forte mobilisation de tout un quartier, celui de Ndouck natal de Mamadou Biguine Faye. Son appel a été bien entendu par ces voisins : hommes, femmes, jeunes et les sages, auxquels sont venus s’ajourer de nombreux militants et sympathisants de l’APR et membres de la coalition BBY. Tous disposés à accompagner le responsable du mouvement « Malaw » pour la réélection du Président Macky Sall. Dakar24sn.com

