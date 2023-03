Pour régler ses problèmes personnels : Des « patriotes dissidents » accusent Ousmane Sonko de se servir « de la politique et de la jeunesse » Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 23:31 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmed Tidiane Sall et des membres fondateurs du Pastef, ont lancé ce lundi, à Dakar, le Rassemblement des patriotes du Sénégal (Rps). Ces « patriotes dissidents » accusent Ousmane Sonko de se servir « de la politique et de la jeunesse pour régler ses problèmes personnels ». Ledit mouvement compte se dresser en bouclier, pour contrer les appels de Ousmane Sonko à des fins personnelles.





