Pour rendre l’Afrique plus attractive: Différents pays appelés à plus de collaboration Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye a présidé, ce lundi, les réunions des comités techniques finances et études économiques (Fee) et des Affaires administratives et juridiques de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Agpaoc).

Selon Aboubacar Sedikh Beye, les acteurs portuaires vont se pencher sur le devenir des ports du continent au sortir de la pandémie du covid-19. D’après lui, l’ambition des Ports ne devrait plus être les activités classiques comme le débarquement et l’embarquement mais la production de valeur ajoutée, d’emploi et d’innovation.



«Tout en sachant que ces Ports sont des acteurs économiques, en référence de l’agenda 2063 de l’Union africaine, et conformément au Plan Sénégal émergent (Pse), l’ambition des ports devrait être plus que les activités classiques comme le débarquement et l’embarquement. Les ports doivent être conçus comme de production de valeur ajoutée, d’emploi et d’innovation», a déclaré le directeur général du Port autonome de Dakar.



Ainsi, Aboubacar Sedikh Beye soutient qu’il est important que les délégués et les ports se rendent compte de la nécessité de collaboration des différents pays pour rendre l’Afrique plus attractive.



«Il est important que les délégués et les ports se rendent compte qu’ils ne compétissent pas entre eux. Le plus important, c’est de voir comment travailler ensemble pour que l’Afrique soit plus ouverte au niveau du commerce mondial. Nous vivons dans un monde globalisé et nous, notre référence est le Pse dont l’axe 1 porte sur la transformation structurelle de nos économies», a souligné le Dg.



