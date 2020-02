Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Pour sauver mon mariage, mon ex me demande de faire une chose vraiment horrible" Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Je me nomme Delphine* et je suis mariée depuis maintenant quatre ans.



Moi et mon mari sommes très heureux avec nos deux magnifiques garçons. Avec la maternité, j’ai dû arrêter avec le boulot pour me consacrer un peu à ma petite famille.



Mais c’était sans compter avec ce qui allait arriver à mon mari.



Quelques mois seulement après que j’ai démissionné pour me consacrer plus à nos deux garçons, l’entreprise où mon mari travaillait a fait faillite et a fermé. Ça fait maintenant un an. Depuis que mon mari est au chômage, nous n’avons presque plus rien pour vivre.



Nous avons désormais de sérieuses difficultés pour joindre les deux bouts chaque mois qui passe. Ce qui m’inquiète vraiment, c’est que nous sommes menacés d’expulsion par notre bailleur.



Mon mari est à la recherche d’un emploi, mais jusqu’ici toutes les demandes sont sans suite.



Mon ex copain est actuellement directeur général au sein d’une entreprise de la place. Il m’a toujours proposé d’aller travailler dans son entreprise, mais j’ai toujours refusé parce qu’il dit être encore amoureux de moi et veut qu’on se remettent à coucher ensemble.



La dernière fois que je l’ai croisé, il m’a proposé d’être son assistante juridique avec un salaire de 700 mille francs CFA par mois.



Mais à une condition: je dois accepter de redevenir secrètement sa concubine, alors que je suis maintenant une femme mariée.



Je refuse de tromper mon mari, mais j’ai besoin de ce travail pour sauver mon foyer et ma famille !



Que dois – je faire ? Avez – vous déjà vécu une situation pareille? Comment avez-vous fait s’il vous plait ? Aidez-moi…







