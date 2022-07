Pour se payer de la drogue dure : deux amis cambriolent l’appartement d’un Libanais et emportent plus de 9 millions Arona Ibrahima Sy et Ibrahima Sarr sont des consommateurs invétérés de drogue dure. prêts à tout pour avoir leurs doses quotidiennes, ils ont ourdi un plan en vue de cambrioler l'appartement du Libanais Chady hage Aly. Reconnus coupables de vol en réunion commis avec effraction, ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme en plus de payer la somme de 12 millions Fcfa au plaignant. "L'As"

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Accrocs à la drogue dure, Arona Ibrahima Sy etIbrahima Sarr veulent se procurer leurs doses quotidiennes sans se fatiguer. C’est ainsi qu’ils ont basculé dans le vol et le banditisme. Traînés en justice, à plusieurs reprises, pour différents délits, ils ont comparu au tribunal des flagrants délits de Dakar pour cambriolage.



Pour disposer de la poudre blanche, les mis en cause ont décidé, de cambrioler, le 16 juin dernier, la maison d’un Libanais. Ayant constaté l’absence du vigile de l'immeuble où habite Chady Hage Aly, les malfrats ont fait une descente dans l'appartement de ce dernier en défonçant la porte d'entrée et celle de la chambre principale avec un pied de biche. A la suite de cela, ils ont forcé le coffre de la victime avant de dérober deux montres de valeur et neuf enveloppes contenant chacune la somme de 1 million Fcfa.



Leur forfait commis, les toxicomanes se sont partagé équitablement le butin avant de se rendre auprès de leurs fournisseurs pour se procurer de la drogue. Qui plus est, Ibrahima Sarr a acquis un véhicule de marque Ford, un boubou pour la Tabaski et autres biens.



Son compère s’est payé un scooter Beverly ainsi que d'autres matériels. Lorsque les enquêteurs de la Sûreté Urbaine ont visualisé les images de la caméra installée en face de l'appartement du plaignant, ils ont facilement identifié Arona Ibrahima Sy qui portait la montre de la partie civile au moment de son interpellation.



Arrêté, il a balancé son complice Ibrahima Sarr. Arrêtés, les prévenus ont comparu hier devant le tribunal de grande instance de Dakar pour vol en réunion commis avec effraction. Devant le prétoire, ils ont retourné leurs vestes en niant les faits qui leur sont reprochés.



Premier à être interrogé, Ibrahima Sarr a déclaré avoir acheté sa voiture à 2,8 millions francs et son boubou de tabaski à 160.0000 Fcfa grâce à son commerce de téléphone et de friperie. Il a fallu l'insistance de leurs avocats pour que les mis en cause finissent par lâcher le morceau en avouant leur forfait. Entendue à son tour, la partie civile dira qu’elle se trouvait à son lieu de travail au moment des faits.



«Jai constaté le vol, lorsque j’ai rejoint mon appartement à 13 heures», a soutenu le plaignant. Son avocat a réclamé la somme de 15 millions Fcfa et la confiscation de la voiture, du scooter et de l'iPhone X Pro Max des prévenus.



Dans ses observations, le substitut du procureur a requis deux ans de prison dont un ans ferme. Avocat de la défense, Me Aboubacry Barro indique que ses clients ont agi de la sorte à cause de leur dépendance à la drogue dure. C’est pourquoi, il a plaidé une application bienveillante de la loi.



Déclarés coupables, les prévenus ont été condamnés à deux ans de prison ferme par le juge qui a ordonné la confiscation de leurs biens. Pour la réparation du préjudice, Arona Ibrahima Sy et Ibrahima Sarr devront payer solidairement la somme de 12 millions Fcfa au Libanais



