Pour service rendu au Cusems et l’enseignement: Abdoulaye Ndoye honoré par les enseignants du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 3 août, le Cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire (Cusems) et d’autres organisations d’enseignants ont rendu hommage à Abdoulaye Ndoye. Militant de l’éducation qui a marqué d’une empreinte indélébile le mouvement syndical et dont la loyauté envers ses pairs a été saluée par tous, l’actuel Secrétaire général honoraire du Cusems a été honoré par le comité d’initiative «Sargal Abdoulaye Ndoye» pour service rendu.



Un signe de reconnaissance salué à sa juste valeur par le récipiendaire. M. Ndoye a, lui aussi, rendu hommage à tous les pionniers du Cusems et à tous ceux qui l’ont accompagné dans ce combat dans les moments difficiles et parmi lesquels Mamadou Mbodj, premier secrétaire général de ce syndicat.

Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook