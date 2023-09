Pour un Thiadiaye rayonnant: Babacar Pascal Dione lance le mouvement," And Soukali Thiadiaye " Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Septembre 2023 à 20:18 | | 0 commentaire(s)| Dans le souci de régler les problèmes auxquels fait face la population de Thiadiaye, Babacar Pascal Dione a décidé de créer un nouveau mouvement dénommé," And Soukali Thiadiaye ". Le but principal de ce mouvement est de participer au développement de la Commune pour un Thiadiaye rayonnant.



