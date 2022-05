Pour un comité de suivi des engagements : le maire de Mbour rencontre les transporteurs

Ce comité, composé d’agents de la mairie et des transporteurs, sera chargé d'évaluer les engagements des deux parties. M. Sall pense que ce cadre de dialogue permanent permettra de résoudre le problème de la voirie urbaine et par conséquent, du transport.



Désormais, précise le maire de Mbour, chaque trois mois, les deux parties tiendront une réunion pour évaluer les engagements et les réalisations. Outre la mise en place du comité de suivi, le problème de l'occupation anarchique de la voie publique était inscrit à l’ordre du jour.



L'édile de la ville de Mbour rassure que des mesures idoines seront prises contre ces épaves qui occupent la voie publique, mais aussi les marchands qui commencent à mettre sur place des marchés nocturnes au bord de la route, mettant ainsi en danger la vie des populations.



A cela, s'ajoute la réglementation des lieux de lavage de véhicules qui sont installés de manière anarchique dans la ville.