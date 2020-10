Pour un portable, il a tué El Hadji Mbaye: Fin de cabale pour «Vieux Ndiol» le meurtrier Babacar B, âgé de 19 ans, alias «Vieux Ndiol », habitant le quartier Ainoumady 01 de Yeumbeul Sud, présumé meurtrier du défunt El Hadji Mbaye tué lors d’une rixe, a été alpagué par les limiers du Commissariat de Yeumbeul.

Le susnommé en cavale depuis son forfait, s’est finalement présenté, après l'arrestation de sa mère qui s’était confondue dans ses appels, par ailleurs gardée à vue pour recel de malfaiteurs et complicité de délit de fuite.



Selon les sources du journal « L’As », la Direction de la police technique et scientifique sera bientôt saisie pour une reconstitution des faits. Pour rappel dans cette affaire, la rixe mortelle s’est produite dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à quelques jours du Magal de Touba.



C’est à cause d’une banale histoire de portable que la bagarre a éclaté et le sieur El Hadji, impuissant face à 03 bourreaux, a été malmené par ses agresseurs dont un parmi eux, lui a asséné des coups mortels de tesson de bouteille.



Par la suite, l’un des assaillants du nom de Babacar B. alias «Vieux Ndiol», a pris la fuite dans le souci de se rendre à Touba pour se trouver une planque. Par la suite, certains de ses amis et sa mère ont eu à être alpagués.



Une cavale de courte durée car le quidam, ayant eu vent de l’arrestation de sa mère, a alors décidé de se rendre et de passer aux aveux. Le présumé meurtrier Babacar B. ainsi que ses complices, dont sa mère Kh. S., ne vont pas tarder à être déférés au parquet. Quant au défunt, El Hadji, marchand ambulant de profession, il laisse derrière lui un enfant.



