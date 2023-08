Pour un renforcement du civisme: Le Mouvement "Taxaw Citoyens Debout" officiellement lancé

Le mouvement "Taxaw Citoyens Debout" a été officiellement lancé cet après-midi. Selon les initiateurs le mouvement a pour objectif de renforcer le civisme et la citoyenneté. Abdou Khadre Gaye, Coordonnateur de cette initiative, estime que le pays se trouve à un moment crucial et a donc besoin de stabilité et de paix sociale. Lors de cette rencontre, il a également annoncé la tenue d'ateliers visant à étudier plus en profondeur toutes les questions en jeu.