Pour un scrutin transparent et apaisé : Wahab Ben Geloune appelle tous les acteurs au calme et à la sérénité La réunion des membres du bureau des Forces citoyennes unies pour l’unité du Sénégal (Focus), d’hier à Dakar, a été une occasion pour eux d’adresser une motion de remerciements aux Sénégalais qui leur ont accordé leur confiance dans le processus de parrainage comptant pour les élections législatives du 31 Juillet 2022. Ce qui leur a permis de récolter, selon un communiqué, trente-deux mille (32.000) parrains vérifiés et certifiés sur l’ensemble du territoire national. Fort de ce constat, les camarades d’Abdou Wahab Ben Geloune ont montré durant ce processus leur ancrage territorial au niveau national. Cet engouement suscité par Focus a été possible grâce au travail acharné d’une équipe performante et au dévouement de ses responsables locaux.

«Ce travail a permis à la plateforme Focus et à son Président Abdou Wahab Ben Geloune d’apporter leurs contributions significatives au renforcement de coalitions avec lesquelles les visions étaient partagées. Les aléas de la vie politique ont certes eu raison de certains compagnonnages, mais la plateforme Focus réitère son engagement à toujours apporter sa contribution politique et intellectuelle au renforcement qualitatif de l’espace public sénégalais», a-t-on lu dans le document.



Par ailleurs, en direction des élections législatives, la plateforme Focus a tenu à féliciter l’Administration sénégalaise dont le «sérieux» et la «neutralité» ne font l’objet d’aucun doute pour toute partie prenante honnête et/ou objective.



À cet effet, ladite plateforme en appelle au sens de la responsabilité de tous les protagonistes du processus électoral, afin que le respect des règles et la consolidation du modèle démocratique sénégalais soient érigés en principes moteurs. Focus dit s’engager à accompagner le président Wahab Ben Geloune dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2024, afin de partager sa vision du Sénégal avec les Sénégalaises et les Sénégalais

