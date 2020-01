Pour une histoire d'eau, il tue son cousin à coups de gourdin Abdou Zakou Ibrahima, un Nigérien de 22 ans, a tué son cousin Moussa à coups de gourdin pour une histoire d’eau. Selon "L'Observateur", l’affaire a été appelée, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.



Le jour des faits, en 2017, Zakou a réveillé son cousin Moussa, tard dans la nuit, afin qu'il l’accompagne pour aller puiser de l'eau.



Ce dernier, n'ayant certainement pas apprécié le fait d'être réveillé à cette heure indue, commence à rouspéter. Sous le coup de la colère, le mis en cause a jeté une pierre à sa victime. Pis, il a pris un gourdin de 137 cm de large et d'un mètre de long, pour lui asséner un coup sur la tête.



Moussa rendit l'âme des suites d'une hémorragie cérébrale et d'une fracture crânienne. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme contre Abdou Zakou, gérant d'une dibiterie Haoussa à la Patte D’oie. L’affaire est mise en délibéré pour le 16 janvier 2020.

