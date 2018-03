Pourquoi c’est finalement bon pour nous de manger la peau du poulet rôti Pendant ces années, les médecins et nutritionnistes se sont montrés frileux quant à la peau bien grillée du poulet rôti. Du coup, des tas de gens se sont privés de ce gros plaisir, sous prétexte que c’était trop gras et pas optimum pour notre santé.



Comme souvent dans ce domaine, les médecins font marche arrière: il se trouve que la plupart du gras présent dans la peau du poulet est ce que l’on appelle de bon gras, celui qui permet de baisser notre taux de cholestérol et notre pression artérielle. La peau du poulet est donc moins décriée.



Côté cuisine, il se trouve que faire cuire le poulet avec la peau donne un résultat beaucoup plus moelleux et goûteux. La prochaine fois, ne laissez pas la peau du poulet sur le coin de l’assiette et mangez-la sans culpabilité.



Encore une fois, aucun aliment n’est vraiment mauvais pour nous, s’il est consommé de manière raisonnable. Pour bien faire cuire votre poulet, pensez à lire ou à relire notre article sur les erreurs à ne pas commettre quand on fait cuire une volaille.











cuisineaz.com

