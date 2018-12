Pourquoi l’obésité peut causer le cancer

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Une nouvelle découverte pourrait expliquer pourquoi les personnes obèses sont plus susceptibles de développer un cancer. Un type de cellule que le corps utilise pour détruire les tissus cancéreux est bouché par la graisse et cesse de fonctionner, a découvert l'équipe du Trinity College de Dublin au Royaume-Uni.



Les experts soupçonnaient déjà que la graisse transmettait au corps des signaux pouvant à la fois pour endommager les cellules, provoquer le cancer, et en augmenter le nombre. Maintenant, les scientifiques de Trinity ont pu montrer, dans la revue Nature Immunology, comment les cellules qui combattent le cancer sont obstruées par la graisse.



Et ils espèrent être en mesure de trouver des traitements médicamenteux qui pourraient restaurer les capacités de combat de ces cellules "tueuses nature’’. L'obésité est la principale cause évitable de cancer au Royaume-Uni après le tabagisme, selon Cancer Research UK. Et plus d'un cas de cancer sur 20 - environ 22 800 cas chaque année au Royaume-Uni - sont causés par un excès de poids.



‘'Perdre du poids'’

Prof Lydia Lynch a déclaré: "Un composé capable de bloquer l'absorption de graisse par les cellules tueuses naturelles pourrait aider". "Mais on pourrait soutenir qu'un meilleur moyen serait de perdre du poids - parce que de toute façon, c'est plus sain." Le Dr Leo Carlin, de l'Institut Beatson de Cancer Research UK, a déclaré: "Bien que nous sachions que l'obésité augmente le risque de 13 types de cancer différents, nous ne comprenons toujours pas pleinement les mécanismes sous-jacents du lien.



"Cette étude révèle comment les molécules de graisse qui empêchent les cellules immunitaires de positionner correctement leurs mécanismes de destruction des tumeurs, et fournit de nouvelles pistes pour l'étude des traitements".



Éviter le cancer

Pour réduire les risques:

- garder un poids santé

- arrêter de fumer

- manger sainement

- réduire l'alcool

- éviter les coups de soleil

afriquefemme.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos