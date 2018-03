Pourquoi le Professeur Songué Diouf doit quitter l'émission Jakarlo, par Achille Niang, journaliste

J'ai beaucoup de respect pour le professeur Diouf.Nous avons en commun deux passions: la philosophie et les médias.C'est pourquoi ça me fait mal de le voir dans l'œil du cyclone, happé dans un tourbillon médiatique .Pour quelqu'un qui est habitué depuis des années à "inoculer le virus socratique " à des élèves loin des tubes cathodiques, c'est terrible de se voir, lynché médiatiquement et jeté en pâture aux impitoyables internautes.Mais c'est la dure loi des médias,les erreurs parfois se payent cash.



En France après une blague où il se moquait des violences faites aux femmes sur le plateau de l'émission C'EST QUE DE LA TÉLÉ, l'animateur TEX de "les Z'AMOURS"de France 2 depuis 17 ans, a été renvoyé par la chaîne .Tournant en dérision les femmes battues, il avait dit ceci:"Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà deux yeux au beurre noir?On lui dit plus rien, on vient lui expliquer deux fois."Pour ce trait d'humour noir, l'animateur a été viré de France2 et déclaré persona non grata dans les plateaux de télé. Pis,certains de ses confrères, au lieu de le défendre, l'ont enfoncé.



Il faut dire que l'affaire TEX s'est déclenchée le 30 novembre 2017, au moment de l'Affaire Harvey Weinstein, ce promoteur de cinéma à Hollywood qui avait violé des dizaines de femmes. Un scandale né après le lancement du hashtag#balance ton porc par la journaliste Sandra Muller, une campagne qui incite les femmes violées à dénoncer leur bourreau.Et dans ce contexte de mondialisation où les droits des femmes sont poussés jusqu'à la revendication à la féminisation dans l'orthographe pour certains mots les concernant et au sortir de la Journée internationale de la femme, il est inconcevable de ne pas respecter les femmes pour les combats qu'elles mènent.



C'est pourquoi le professeur doit se retirer de "Jakarlo" et créer un autre concept d'émission au contenu plus pédagogique, pour continuer à nous faire bénéficier de sa sagesse. Comme d'ailleurs l'avait fait son collègue professeur-animateur, Tounkara qui après des propos peu diplomatiques sur la Mauritanie, s'est retiré de l'émission SÉNÉGAL ÇA KANAM pour créer une émission plus instructive, Xel Ak xol.











ACHILLE NIANG journaliste