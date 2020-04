Pourquoi les formes graves de coronavirus affectent-elles plus les hommes que les femmes ? En France, 58 % des morts du Covid-19 sont des hommes





Dans la majorité des cas, les personnes vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes qui souffrent d’autres maladies sont les plus affectées par le coronavirus. Mais outre l’âge et l’état de santé d’une personne, un autre critère serait également à prendre en compte quand il s’agit de la sensibilité face au virus, à savoir le genre. Les hommes seraient en effet plus affectés par le Covid-19 que les femmes.

UNE NETTE DISPARITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES FACE AU CORONAVIRUS En février, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a publié une étude, qui est à ce jour la plus vaste et la plus complète sur le coronavirus. L’une des constatations de l’étude étant qu’il existe une disparité entre les hommes et les femmes, notamment par rapport à l’apparition des formes graves de la maladie et les décès. En effet, bien que les deux sexes aient été infectés en nombre à peu près égal, le taux de mortalité chez les hommes était plus élevé. Sur les 72 314 cas étudiés, 2,8 % des hommes infectés sont décédés, contre 1,7 % des femmes.

PLUSIEURS CAUSES POSSIBLES ONT ÉTÉ SOULEVÉES Il est cependant intéressant de savoir que cette sensibilité du côté des hommes ne concerne pas uniquement le coronavirus, mais également d’autres maladies comme le SRAS et le MERS. L’une des raisons énoncées pour expliquer cette disparité est liée au tabagisme. En effet, les études menées en Chine par le

Quoi qu’il en soit, il faut noter que seuls 12,5 % des patients gravement affectés par le coronavirus en Chine sont des fumeurs. Cette théorie a cependant été appuyée par les analyses réalisées par CNN, qui ont montré que les hommes avaient plus de mauvaises habitudes sanitaires que les femmes. Cela concerne non seulement le tabagisme, mais également la consommation d’alcool. Par ailleurs, les femmes ont généralement une meilleure hygiène que les hommes, et cela est très important dans la mesure où les gestes barrières pour éviter le coronavirus concernent essentiellement l’hygiène. « Ils sont moins susceptibles de se conformer aux mesures sanitaires de base telles que le lavage des mains », a notamment expliqué Kunihiro Matsushita de l’université Johns Hopkins.

L’immunité naturelle propre à chaque sexe pourrait également être l’un des facteurs expliquant cette sensibilité chez les hommes. Kathryn Sandberg, qui dirige le Center for the Study of Sex Differences in Health, Aging and Disease à l’Université de Georgetown, a expliqué au New York Times que les femmes pourraient avoir de meilleures défenses immunitaires. Cela s’explique notamment par le fait que le chromosome X – qui est présent en double chez les femmes – mais également les hormones sexuelles féminines, comme l’œstrogène, jouent un rôle dans l’immunité. De par ces différences immunitaires, les hommes sont ainsi susceptibles d’être victimes des maladies virales autres que le Covid-19.

