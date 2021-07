Pourquoi si peu de femmes occupent-elles les postes les plus lucratifs ? Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Hommes et femmes tendent à travailler dans des secteurs et des métiers différents, les premiers se trouvant invariablement aux postes et industries les mieux rémunérés. Ceci explique une large part de l’écart salarial qui persiste en moyenne entre les sexes.



Les grandes banques, notamment, qui proposent parmi les meilleures paye...





Source : Un article de Roxana Barbulescu - Professeur associé en management et en ressources humaines, HEC Paris Business School. Un article repris du site THE CONVERSATIONSource : https://www.podcastjournal.net/Pourquoi-si-peu-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager