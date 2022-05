Poursuivi pour escroquerie : Un ancien détenu gracié écope d’un an ferme Un ancien gracié revient à la barre pour escroquerie. Ismaïl Ba alias Izo a écopé d’une peine de 1 an de prison ferme pour une affaire d’escroquerie envers son «ami intime», le capitaine E.D et un certain I.D. Jugé hier, mardi 4 mai 2022 au Palais de Justice Lat-Dior, il devra aussi rembourser les parties civiles. Le mis en cause est connu de la justice.

Transitaire de profession, Izo revient pour la énième fois devant la cour (4 arrestations et une condamnation). Habitant aux Almadies, il est poursuivi pour usages de faux, falsifications de papiers et cartes grises et escroquerie sur une somme totale de 6 millions 500 milles.



Il a reconnu les faits dans sa déclaration dans le procès-verbal et s’engage à rembourser l’intégralité de la somme. Notons que Izo avait loué un véhicule et l’a par la suite vendu à un certain I.D puis au capitaine E.D qu’il dit être son ami intime qui l’a aidé et soutenu à plusieurs reprises.



Deux voitures que ce dernier n’a jamais récupérées. Selon la robe noire, lors de sa première arrestation, c’est le fameux capitaine qui lui a payé un avocat. Izo avait fait partie des chanceux détenus graciés par le président République lors de sa première condamnation.



Et il est revenu au tribunal avant-hier matin, attrait à la barre pour affaire d’escroquerie. Il a écopé encore de 1 an ferme, avec obligation de rembourser ses victimes.

Sud Quotidien



