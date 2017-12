Poursuivi pour tentative de viol sur mineure : Massamba Diop risque cinq ans d’emprisonnement ferme Agé de 22 ans, Massamba Diop a vraiment du souci à se faire. Il a comparu ce mercredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits, d’attentat à la pudeur et de pédophilie au préjudice de la fille de sa défunte mère adoptive, A. M, âgée de 10 ans.

Le représentant du Ministère public, convaincu de la culpabilité du prévenu, Massamba Diop aurait souhaité faire croupir les cinq prochaines années de la vie de ce dernier, en prison. Pour cause, le prévenu aurait été surpris nu sur sa présumée victime par le frère de cette dernière, I.M.



Et, d’après le maître des poursuites, même s’il n’y a pas eu pénétration sexuelle, les délits pour lesquels le mis en cause comparait sont établis. Parce que, dit-il, à chaque fois qu’il y a eu contact physique, le délit d’attentat à la pudeur est consommé. Et comme sa présumée victime est âgée de 10 ans, il a requis une peine dissuasive de cinq ans d’emprisonnement ferme contre lui, pour pédophilie et attentat à la pudeur.



Revenant sur les faits à la barre, sa présumée victime raconte que le prévenu l’a trouvé dans sa chambre en train d’apprendre ses leçons. « Il a enlevé mon pantalon et mon slip. Je me suis opposée à lui, et il m’a maintenu de toutes ses forces, pour m’ôter le pantalon. Dès qu’il s’est jeté sur moi, mon frère I.M a fait irruption dans la chambre. Et, il s’est relevé », accuse l’élève en classe de CM1.



Des accusations battues en brèche par le prévenu, avant d’expliquer : « j’avais prêté mon portable à son frère I. M. Lorsque ce dernier m’a signalé que la batterie est faible, je me suis rendu dans la chambre de ma présumée victime pour prendre mon chargeur. C’est sur ces entrefaites, que j’ai croisé son frère devant la porte au moment de sortir de la pièce. Mais, je n’ai touché à aucun tif de cheveux de ma présumée victime, que je considère comme ma propre sœur. Parce que depuis 2007, c’est sa défunte mère qui m’a hébergé dans le domicile », s’est-il défendu.



Mais, d’après le frère de sa présumée victime qui a comparu comme témoin, lorsque le prévenu lui a signalé qu’il allait prendre le chargeur, il a duré dans la chambre de sa sœur. Raison pour laquelle, dit-il, il s’est levé pour s’enquérir de la situation. Et à sa grande surprise, il a trouvé le prévenu nu sur sa petite sœur. « J’ai rappliqué dare-dare dans la chambre de ma tante pour l’informer de sa sale besogne », souligne l’adolescent de 16 ans.



Sur ce, le prévenu soutient qu’il n’a même pas fait plus de deux minutes dans la chambre.

Quant à la tante de sa présumée victime qui n’a pas réclamé de dommages et intérêts, elle déclare qu’elle était au moment des faits dans sa chambre, en train de communiquer au téléphone.



« Subitement, j’ai vu I.M accompagné de sa sœur qui était en pleurs. Lorsque je lui ai demandé, elle m’a raconté sa mésaventure comme elle l’a fait aujourd’hui à la barre. Et, en bonne chef de famille, j’ai informé son père, avant qu’il ne porte plainte. Depuis que leur mère a quitté ce bas monde, j’ai la garde des enfants. J’ai aussi trouvé le prévenu dans la maison. Il est même considéré comme un fils de la famille ».



L’affaire est mise en délibéré le 8 Décembre.









