Pourvoi en cassation de l’Etat contre Sonko : La Cour suprême tranche le 17 novembre

L’ultime combat entre Ousmane Sonko et l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje), se jouera finalement le vendredi 17 novembre 2023, à 10h, nous apprend emedia. L’Etat du Sénégal, à travers son agent judiciaire, avait formé un pourvoi en cassation, après que le président du Tribunal d’instance de Ziguinchor a ordonné l’annulation de la radiation du maire de Ziguinchor des listes électorales et, par conséquent, sa réintégration.



La Direction générale des élections (Dge), qui s’était basée sur la radiation pour refuser de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko, dit attendre la décision de la Cour suprême. Et c’est le même argument que Thiendella Fall a servi à la Cena, rappelle emédia.