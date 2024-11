Pr. Moussa Diaw : «Sonko doit conserver son poste de premier ministre»

Ousmane Sonko doit-il aller à la Présidence de l’Assemblée nationale ou rester à la primature. Le professeur Moussa Diaw, Par Moussa Diaw, politologue spécialiste des relations internationales, livre son analyse dans cette tribune que nous vous proposons.

« Après le succès incontestable du Pastef, les Patriotes, aux élections législatives du 17 novembre 2024, certains analystes émettent déjà l'hypothèse de l'occupation du perchoir par le premier Ministre, tête de liste de la coalition pastef. Ils souhaitent, dans un esprit de partage des pouvoirs, que le président du parti, Ousmane Sonko, soit nommé président de l'Assemblée nationale. Je ne partage pas cet avis car je pense que Ousmane Sonko doit conserver son poste de premier ministre en étant la tête de proue de l'action politique et coordonnateur gouvernemental.



Face aux nombreux défis à relever, il est indispensable qu'il se place au cœur du dispositif politique qu'il incarne parfaitement dans son rôle actuel de premier ministre et chef de parti. Quitter cette fonction pour l'Assemblée nationale ne me semble pas opportun puisqu'il risque d'avoir les mains liées en raison de la séparation des pouvoirs et des jeux politiques. En tout cas, au regard des enjeux à venir, de la recomposition politique, de l'obligation de résultats dans des délais convenables, de la cohérence gouvernementale, Ousmane Sonko ne doit pas quitter la primature.»