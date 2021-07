Pr Moussa Seydi : “Il faut mettre la vaccination au centre de tous les intérêts” Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de Service des Maladies infectieuses à Fann est formel. Accentuer la vaccination est plus que jamais une priorité dans la lutte contre le coronavirus. Le Pr Moussa Seydi donne ainsi l'alerte, après les rumeurs sur une éventuelle troisième vague en terre sénégalaise. « Il faut mettre la vaccination au centre de tous les intérêts. On constate de plus en plus de jeunes sans commorbidité qui font des formes graves même si heureusement, ils arrivent à s'en sortir », a-t-il préconisé.



Source : Source : https://www.lasnews.info/pr-moussa-seydi-il-faut-m...

