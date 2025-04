Préavis de grève à l'ASECNA : Le ministre Yankhoba Diémé désamorce la crise

Les travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) avaient déposé un préavis de grève, le 12 mars 2025, brandissant plusieurs revendications liées à leurs conditions de travail. La grève devait démarrer le samedi 12 avril 2025.



Face à cette menace de perturbation dans le secteur stratégique de la navigation aérienne, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a engagé, ce jeudi 10 avril, des discussions avec les représentants syndicaux de l'ASECNA, dans l'espoir de désamorcer la crise et les convaincre de surseoir à leur mot d’ordre de grève. Il a donné des engagements fermes et reste attentif aux préoccupations des travailleurs.



Les représentants ont rendu compte à la base. Certains ont été réticents en demandant la poursuite du mot d'ordre, tandis que d'autres ont été plus compréhensifs en invitant à suspendre la grève.



A 48 heures du déclenchement du mouvement d'humeur, les travailleurs ont finalement décidé de suspendre la grève.

