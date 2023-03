Préfet du département de Rufisque: Arrêté fixant la date, les horaires et l’itinéraire d’une marche pacifique Le Préfet du département de Rufisque a sorti un arrêté, fixant la date, les horaires et l’itinéraire d’une marche pacifique, projetée par Assane Diop, Gora Diome et Papa Baba Mbaw, membres de la coordination départementale des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

La marche doit débuté à 15 heures et prendra fin à 18 heures. L’itinéraire choisi part du Terminus P15-autopont Colobance-Lycée moderne de Rufisque, Route de Sangalkam-hauteur Grande mosquée des mourides (en construction) jusqu’au Ront Point « Khaal ».



Mais, le Préfet exclu tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens. Ainsi, il précise que le Commissariat central de Rufisque est chargé de l’exécution du présent arrêté, notifié aux déclarants.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook