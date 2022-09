Prélude au Grand Magal de Touba : Le «Berndé» du Khalife des Khadres, Cheikh Nehma Aïdara, à Serigne Mountakha Le grand magal de Touba sera célébré le jeudi prochain. Pour cet évènement religieux, c’est le ballet des autorités coutumières et religieuses dans la ville sainte. Hier soir, c’est le Khalife général des Khadres, Cheikh Nehma Aïdara, qui a été l’hôte de du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Une visite qui entre dans le cadre des préparatifs du grand Magal de Touba. L’occasion a été pour l’hôte de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de recevoir un chameau en guise de «ziar» et renouveler les liens qui ont toujours existé entre Cheikhna Cheikh Saad Bouh et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et aussi Cheikhna Cheikh Talibouya et Serigne Moustapha Mbacké.



Les discussions ont tourné autour de la situation du pays. Mais aussi ont touché ceux qui sont en train de combattre l’Islam à travers les Tarikhas. Prenant la parole, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a magnifié la visite et lui a fait savoir que la Tarikha Khadre est l’origine de ses ancêtres.



Les deux Tarikha sont une et indivisible. «Nous avons d’excellents rapports avec les Khadres», dira Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui n’a pas manqué de formuler des prières à l’endroit du guide Khadres.

