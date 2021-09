Premier Jour du mois de Safar à Diourbel : Safinatoul Amane en grande procession dans la ville au ton des Khassaïdes Avant-hier, jeudi, la sainte ville de Diourbel, la seule ville où Borom Touba a vécu quinze années de sa vie, comme chaque année, n’a pas dérogé à la règle dans la célébration du premier jour du mois de Safar, «Ndiggel» ou «recommandation de Bamba», qui marque son départ en exil et sa grande victoire sur ses ennemis, les colonisateurs.

Alors, pour marquer cet événement victorieux de Khadimou Rassoul, qui a permis, aujourd’hui, à l’homme noir de s’affirmer sur tous les plans, le Dahira Safinatoul Amane a organisé des récitals de Coran.



Très tôt dans la matinée. Et dans l’après-midi, aux environs de 17 h, une grande procession s’est ébranlée dans la ville, psalmodiant avec un ton et des intonations les Khassaïdes de Mame Borom Touba, ponctués de remerciements :



«Dieuredieuf Serigne Touba».

Tribune



