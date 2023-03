Premier League : Duel très serré entre Chelsea de Kalidou Koulibaly et Everton de Gana Guèye (2-2) Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Le choc entre Chelsea et Everton s’est finalement terminé sur un match nul (2-2) avec une très bonne prestation des sénégalais présents sur la pelouse ce samedi, lors de la 28e journée de Premier League. Installé au cœur de La défense de Chelsea, Kalidou Koulibaly qui est en train de revenir à son meilleur niveau, a encore fait un match de haut niveau malgré les deux buts concédés par son équipe. De son côté Idrissa Gana Guèye qui a retrouvé une seconde jeunesse depuis son retour à Everton, a été très présent dans la récupération du ballon avec pressing en permanence et beaucoup d’engagement. Pour rappel, Joao Felix a ouvert la marque à la 52e minute, avant qu’Abdoulaye Doucouré n’égalise sur corner (1-1, 69e.) Kyle Havertz profitera d’un penalty à la (76e, 2-1) pour donner l’avantage à Chelsea qui sera rejoint (89e, 2-2.) Everton remonte provisoirement à la 15e place, s'éloignant de la zone rouge. Les Blues stagnent à la 10ème place du classement…

