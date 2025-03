Première Dame au Sénégal : Le Palais écrit une nouvelle page

S’il y a une Première Dame qui a marqué l’histoire politique du Sénégal, c’est bien l’épouse de l’ancien président Macky Sall. Marième Faye Sall a touché le plafond de verre. L’ex-Première Dame s’est allée dans des scènes triviales de la vie quotidienne. Cure-dent, henné, encens ou “bongo”, Marième Faye s’est affichée en vraie femme sénégalaise. L’épouse de Macky Sall a, en effet, revendiqué son statut de “femme au foyer”.



Mieux, dans une interview à CNN, Marième Faye Sall confesse : “ Certains me reprochent ma simplicité. On me dit que je suis folle, une Première Dame a le devoir de faire preuve de retenue. Peu importe : je dois rester moi-même ”. En tout cas, quand sa fondation "Servir le Sénégal" a été officiellement dissoute, un certain 11 août 2024, une grosse page se tournait dans la vie politique sénégalaise.



La mesure faisait suite à la décision du président Macky Sall de ne pas présenter une troisième candidature à la Présidentielle de 2024. La fondation "Servir le Sénégal" créée en même temps que l’accession de Macky Sall au pouvoir, en 2012, mettait fin à ses activités. Parmi ses neuf objectifs figuraient, entre autres, l’accès à l’eau potable, l’appui logistique et financier dans les domaines de l’éducation, la santé et l’environnement.



En somme, la fondation de la Première Dame apportait une aide décisive, aidait dans les actions humanitaires durant ses deux mandats présidentiels. “ La création de la Fondation Servir le Sénégal s’explique par une ambition simple : améliorer le quotidien de mes compatriotes les plus défavorisés ”, expliquait Mme Marème Faye Sall, dans la lettre de mission de la structure. Comparée à la précédente Première Dame, en l’occurrence Mme Elizabeth Diouf, Marième Faye Sall avait une visibilité accrue dans l’espace public.



Une première dans l’histoire des Premières Dames. Mme Colette Senghor, née Hubert, a vécu vingt ans dans la plus grande discrétion. Décédée le 18 novembre 2019, à l’âge de 93 ans, Colette Senghor a été la première Première Dame du Sénégal de 1960 à 1980. Le président Diouf qui avait succédé à Senghor au pouvoir, dira d’elle, qu’elle était “ l'une des plus remarquables Premières dames dans le monde et dans l'histoire ”. Dans ses Lettres d’hivernage (éditions Le Seuil, 1972), le président Senghor écrit à propos de Colette Senghor : “ À Colette, ma femme, qui m’a inspiré ces poèmes ” avouant, que son épouse était la source de son inspiration et de sa force. Mme Elisabeth Diouf s’inscrira dans la même discrétion que son successeur. Discrète et très mesurée, la deuxième Première Dame du Sénégal, avec sa fondation "Solidarité-Partage", a marqué la vie sociale sénégalaise, avec ses nombreuses activités caritatives. Sa fondation va s’illustrer dans le don de nombreux moulins à céréales.



C’est, sans doute, la raison pour laquelle Me Abdoulaye Wade, le leader de l'opposition à l'époque, a surnommé le couple présidentiel “M. Forage et Mme Moulin”. Viviane Wade, elle, sera moins discrète que ses deux prédécesseurs. Devenue la troisième Première Dame du Sénégal après l’alternance en 2000, Viviane Vert, née le 13 septembre 1932, à Besançon, en France, a soutenu son mari par son association Education-Santé. Elle a été la promotrice de l’hôpital de Nénéficha, un village Bédick situé à 40 kilomètres de Kédougou, près de Bandafassy. Cet hôpital moderne, dont le financement a été estimé à 200 millions FCfa, a été inauguré le 6 novembre 2002. Il comprenait un bloc opératoire, une maternité, une case de soins et des logements pour les médecins et les infirmiers. Complètement en ruine, quelques années plus tard, il a été fermé le 30 juin 2013, avant de rouvrir ses portes en 2014, avec l’aide de l’ONG Vision mondiale, puis érigé en poste de santé.



D'après le journal "Point Actu", Mme Wade avait pour ambition d’accompagner le développement de cette localité éloignée du sud-est du pays. Elle a également beaucoup investi dans le domaine de l’éducation. Le tournant dans l’histoire des Premières Dames est, sûrement, en train de se jouer depuis le 24 mars 2024, date de l’accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.



Les deux Premières Dames se sont illustrées ces derniers jours, dans des actions caritatives quasi-simultanées. C’est d’abord Marie Khone Faye qui a démarré la première. Elle a procédé à une distribution de denrées alimentaires dans son village natal, Ndiaganiao, samedi dernier. Sa coépouse, Absa Faye, originaire de Mbour, s'est rendue dans une pouponnière de la localité, ce mardi. “ Bien escortée, la seconde épouse du Président Bassirou Diomaye Faye a promis, au micro de la Rts, de défendre la cause de la pouponnière auprès de son mari ”, écrit le site de la RTS.



La Première dame Marie Khone Faye a offert du matériel médical et des denrées alimentaires à sa localité d’origine, Ndiaganiao. Le matériel médical remis au district sanitaire de Thiadiaye, est essentiellement destiné à la maternité. Selon la RTS (28 février), il s’agit à la fois d’un “ engagement dans la lutte contre la mortalité néonatale précoce ”, mais aussi d '” une initiative humanitaire qui touche les cœurs et inspire l’espoir ”. C’est la première fois depuis 1960, que le président de la République est polygame. Bassirou Diomaye Faye, sorti vainqueur de la Présidentielle du 24 mars 2024 et qui va succéder à Macky Sall, a deux épouses : Marie Khone Faye et Absa Faye. Toutes deux engagées dans l’humanitaire, elles agissent, contrairement à leurs prédécesseurs, sans l’instrument d’une fondation.



Reste à savoir si chacune aura sa fondation ou si chaque Première Dame va se déployer avec sa propre structure. Une chose semble sûre, l’histoire des Premières Dames est une inspiration française. Mariée avec François Mitterrand, Danielle Mitterrand est Première dame durant la présidence de son époux (de 1981 à 1995). Elle va profiter de cette position pour soutenir et accompagner les peuples en lutte.



Figure emblématique de la solidarité internationale, elle fonde en 1986, France-Libertés-Fondation Danielle Mitterrand, qu'elle préside jusqu'à sa mort. Bernadette Chirac, l’épouse de Jacques Chirac, est une femme politique française. Elle est l'épouse de Jacques Chirac, président de la République française, du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. De 1994 à 2019, elle est présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui organise chaque année, l'opération pièces jaunes. De 2007 à 2019, elle est également présidente de la fondation Claude-Pompidou.