Première édition du RIO Digital Show : Rufisque s’apprête à vivre une révolution numérique Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2025 à 07:36 | | 0 commentaire(s)| Du 11 au 14 février 2025, Rufisque sera au cœur de l’innovation numérique avec la première édition du RIO Digital Show, un événement prometteur qui vise à transformer le numérique en un véritable levier de développement territorial et de création d’emplois pour les jeunes. En prélude à ce grand rendez-vous, une conférence de presse s’est tenue ce samedi 1er février 2025 à la Mairie de Rufisque, dévoilant les détails d’un programme ambitieux et innovant.

Le RIO Digital Show n’est pas un simple salon technologique. Il incarne une vision stratégique alignée sur l’Agenda national de transformation VISION 2050 du Sénégal, visant à démontrer comment le numérique peut stimuler l’économie locale, renforcer l’inclusion sociale et offrir des opportunités durables aux populations. Cet événement s’inscrit dans une démarche concrète pour répondre à la problématique du chômage des jeunes, en leur offrant des compétences numériques essentielles et en les accompagnant dans la création de projets innovants.



Pendant quatre jours, Rufisque se transformera en un véritable laboratoire d’idées et d’innovations. Le programme du RIO Digital Show est riche et varié, conçu pour répondre aux besoins des jeunes, des entrepreneurs, des étudiants et des professionnels du numérique. Des formations pratiques seront organisées pour renforcer les compétences des participants dans des domaines clés tels que le marketing digital, le community management, la création de contenus multimédias et la télé-pilotage de drones. Ces formations, qui combineront théorie, ateliers pratiques et projets collaboratifs, sont destinées à près de 400 participants, avec un objectif clair : améliorer l’employabilité des jeunes et leur permettre de saisir les opportunités qu’offre le numérique.



Un autre temps fort de l’événement sera le hackathon, un concours d’innovation qui réunira 50 participants sélectionnés à l’issue d’une phase de pré-hackathon. Ces jeunes talents seront formés à la gestion de projets et à l’entrepreneuriat avant de se lancer dans le développement de solutions numériques répondant aux défis spécifiques du département de Rufisque. Les projets les plus prometteurs bénéficieront d’un accompagnement technique et financier de la part de partenaires tels que 3FPT, DER-FJ et SENSTARTUP, permettant ainsi de passer de l’idée à la mise en œuvre concrète.



En parallèle, des panels de haut niveau animés par des experts du numérique aborderont des thématiques cruciales pour le développement du Sénégal. Ces discussions porteront sur le rôle du numérique dans le développement des territoires, son impact sur l’emploi des jeunes, et l’importance d’un usage responsable d’Internet. Ces échanges permettront d’explorer comment les technologies digitales peuvent réduire les inégalités, dynamiser l’économie locale et renforcer les infrastructures essentielles, tout en sensibilisant les jeunes aux opportunités et aux risques du numérique.



Le jardin public de Rufisque accueillera également des expositions interactives mettant en lumière les dernières innovations technologiques. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des solutions innovantes, de rencontrer des entreprises, des startups et des acteurs majeurs du digital, et de nouer des partenariats stratégiques. Cet espace interactif sera une occasion unique de renforcer le networking et d’échanger autour des bonnes pratiques pour un numérique inclusif et durable.



La clôture du RIO Digital Show sera marquée par une cérémonie de remise de prix aux lauréats du hackathon, suivie d’un concert au jardin public. Ce moment festif viendra célébrer les réussites de l’événement tout en réaffirmant l’importance de l’innovation numérique comme moteur de croissance et d’inclusion.



En tant que partenaire média officiel, Le Tech Observateur est honoré de soutenir cette initiative exceptionnelle. Convaincus du rôle transformateur du numérique, nous nous engageons à accompagner cet événement qui place Rufisque au cœur de la révolution digitale sénégalaise. Le RIO Digital Show est une opportunité unique d’apprendre, de partager et de contribuer à l’essor du numérique au Sénégal.



Que vous soyez jeune, entrepreneur, étudiant ou simplement passionné de technologie, cet événement est fait pour vous. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et faites partie de cette dynamique qui vise à bâtir un avenir où le numérique devient une solution pour tous. Rendez-vous à Rufisque du 11 au 14 février 2025 pour écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire numérique du Sénégal.



Birame Khary Ndaw

