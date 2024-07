Première pluie à Dakar: Des dégâts constatés aux Parcelles Assainies

Les premières pluies ont commencé à s’abattre sur certaines localités au Sénégal. Ce dimanche, Dakar est trempée d’eau après une longue journée de pluie. Alors que la population accueillait avec soulagement cette bénédiction, un incident inquiétant a troublé la tranquillité des habitants des Parcelles Assainies, unité 19 où nous nous sommes rendus.







Un poteau électrique a pris feu, sous la pluie, provoquant une panique générale dans le quartier. « Nous étions chez nous quand nous avons entendu un bruit sourd suivi de crépitements. En sortant, nous avons vu le poteau en flammes. Nous avons immédiatement contacté les pompiers et la compagnie d'électricité» a confié Ousmane Dione, habitant de l'unité 19.







Les services de secours ne se sont pas déployés rapidement. Ce sont par contre, les jeunes du quartier qui ont essayé de maîtriser le feu provoqué par la pluie qui met en lumière la vétusté des infrastructures électriques dans certains quartiers de Dakar. Une autre résidente du quartier, Mme Sokhna Astou SECK hausse le ton. « Il est impératif que les autorités locales et la compagnie d'électricité effectuent des inspections régulières et remplacent les poteaux défectueux. Ce genre d'incident aurait pu être bien plus grave ». Toutefois, les conséquences secondaires de la pluie dans cette partie des Parcelles assainies ( Grand Médine), ont freiné les activités des populations mais sans grand impact sur elles.