Préparatif du grand Magal de Touba: Le service d'hygiène lance les opérations de désinfection et de saupoudrage

Le service d'hygiène lance les opérations de désinfection et de saupoudrage, mobilisant de nombreux agents et des moyens conséquents. D'après le Chef De La Brigade Régional d'hygiéne de Diourbel, Capitaine El Hadji Niass, les efforts se concentrent principalement sur la grande mosquée, les résidences et les domiciles des marabouts.



