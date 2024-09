Préparatifs Gamou Médina Baye 2024: Retour sur le discours plein d’enseignes de Cheikh Mahi Ali Cissé

Dans le cadre des Préparatifs Gamou Médina Baye 2024, Muhammad Mahi Cisse, plus connu sous Cheikh Mahi Cisse, le porte-parole officiel de la Fayda Tijaniyya, de Cheikh Ibrahim Niasse Baye s’est adressé à la Oumah. Dans son discours, il a à l’entame remercié les autorités, plus particulièrement le gouverneur de Kaolack sur les moyens mis en œuvre pour un bon déroulement du gamou, avant de revenir sur les valeurs de la célébration de la naissance du prophète (Paix et salut sur lui).

Mardi 3 Septembre 2024