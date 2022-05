Préparatifs de la visite de Serigne Mountakha à Dakar : Djewrigne Mbakiyou Faye et Serigne Saliou Ndigueul Thioune, en action Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 21:26 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours de la visite du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Dakar, son représentant, en l'occurrence Djewrigne Mbakiyou Faye, était l'hôte des Thiantacones à Mermoz Touba Ndiouroul. Au cours de cette rencontre, les Thiantacones, devant gérer les mets et autres nécessités des talibés, sont inscrits au coeur de l’accueil du Khalifa de Serigne Touba. Ainsi, les deux guides religieux Serigne Saliou Ndigueul Thioune et Mbackiyou Faye, qui projettent de prendre les devants, ont abordé les contours de cette visite afin de donner une réussite totale et entière à Serigne Touba. Et d’après les Thiantacones, rien ne sera de trop pour rendre mémorable la visite de Serigne Mountakha Mbacké à Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager