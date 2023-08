Préparatifs du Grand Magal de Touba: Les bijouteries du marché « Guël Tappé » deviennent l’attraction des femmes

En prélude au Grand Magal de Touba, les bijouteries deviennent le lieu de rencontre des clientes pour se rendre plus belles. Au marché "Guël Tappé", c'est le contraire, les clients se font très rares à cause de la cherté de la vie. Certaines femmes préfèrent de longs colliers pour se sentir plus raffinées.